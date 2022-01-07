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A Waiting Child

For more information on adoption call Nadine Hoffman at 406-439-2603.

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Child & Family Services
406-439-2603		Dave Thomas Foundation
1-800-ASK-DTFA
Adopt US Kids
888-200-4005
(866-9FOSTER)		Wendy's Wonderful Kids
St. John's United
406-850-3050

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