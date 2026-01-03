Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Photos: Montana State, Illinois State meet media in Nashville

Photos from the FCS national championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.

Montana State Montana State is displayed on the big screen during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Montana State Montana State prepares for its team photo during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Montana State Montana State prepares for its team photo during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Montana State Montana State prepares for its team photo during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Montana State Montana State prepares for its team photo during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Montana State Montana State takes its team photo during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Montana State Montana State takes its team photo during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Brent Vigen Montana State coach Brent Vigen meets with the media on the campus of Vanderbilt University in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Justin Lamson Montana State quarterback Justin Lamson participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Adam Jones Montana State running back Adam Jones participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Titan Fleischmann Montana State offensive lineman Titan Fleischmann participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Kenneth Eiden IV Montana State defensive end Kenneth Eiden IV participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Slim Kimmel / MTN Sports Justin Lamson Montana State quarterback Justin Lamson participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Taco Dowler Montana State receiver Taco Dowler participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Taco Dowler Montana State receiver Taco Dowler participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State Illinois State prepares to take its team photo during the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State Illinois State poses for its team photo during the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State Illinois State poses for its team photo during the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Mason Kaplan Illinois State linebacker Mason Kaplan (14) is recognized with an award for his grade-point average during the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Eddie Kasper Illinois State receiver Eddie Kasper participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Tye Niekamp Illinois State linebacker Tye Niekamp participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Daniel Sobkowicz Illinois State receiver Daniel Sobkowicz participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Tye Niekamp Illinois State linebacker Tye Niekamp participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Jake Pope Illinois State offensive lineman Jake Pope (67) participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Victor Dawson Illinois State running back Victor Dawson participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Tommy Rittenhouse Illinois State quarterback Tommy Rittenhouse participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Daniel Sobkowicz Illinois State receiver Daniel Sobkowicz participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Illinois State Illinois State players participate in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Eddie Kasper and Victor Dawson Illinois State receiver Eddie Kasper (13) interviews teammate Victor Dawson during the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports Jake Anderson Illinois State defensive lineman Jake Anderson participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Photo by: Justin Hosa / MTN Sports

Montana State is displayed on the big screen during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Montana State prepares for its team photo during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Montana State prepares for its team photo during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Montana State prepares for its team photo during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Montana State prepares for its team photo during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Montana State takes its team photo during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Montana State takes its team photo during media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Montana State coach Brent Vigen meets with the media on the campus of Vanderbilt University in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State quarterback Justin Lamson participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State running back Adam Jones participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State offensive lineman Titan Fleischmann participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State defensive end Kenneth Eiden IV participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Slim Kimmel / MTN Sports
Montana State quarterback Justin Lamson participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Montana State receiver Taco Dowler participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Montana State receiver Taco Dowler participates in media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Illinois State prepares to take its team photo during the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Illinois State poses for its team photo during the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Illinois State poses for its team photo during the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Illinois State linebacker Mason Kaplan (14) is recognized with an award for his grade-point average during the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Illinois State receiver Eddie Kasper participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Illinois State linebacker Tye Niekamp participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Illinois State receiver Daniel Sobkowicz participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Illinois State linebacker Tye Niekamp participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Illinois State offensive lineman Jake Pope (67) participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Illinois State running back Victor Dawson participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Illinois State quarterback Tommy Rittenhouse participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Illinois State receiver Daniel Sobkowicz participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Illinois State players participate in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Illinois State receiver Eddie Kasper (13) interviews teammate Victor Dawson during the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
Illinois State defensive lineman Jake Anderson participates in the FCS championship media day at FirstBank Stadium in Nashville, Tenn., on Saturday, Jan. 3, 2026.Justin Hosa / MTN Sports
