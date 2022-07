Familia de hombre que fue apuñalado en Bozeman reacciona

Posted at 7:54 PM, Jul 11, 2022

“Eso es duro duro, yo estaba comiendo como a las 12 cuando me avisaron, un amigo me dijo ‘Elmer mataron a Lesman’ le dije vete para fuera estas loco le dije yo.. no deveras me dice ay esta Tino llorando afuera, el papa,” dijo Elmer Suazo Primo de Lesman Escobar- Andara. Shock para la familia en el proceso de luto por la pérdida de Lesman Joan Escobar-Andara de 19 años. “Nadie en la familia de nosotros cree que es cierto,porque es un niño- Lesman mira,” dijo Suazo. Cuando Elmer Suazo se enteró de la noticia de la muerte de su primo se sorprendió. “Lesman se nos fue- no se nos ha ido el muchacho- se nos adelantó,” dijo Suzao.“Yo le dije a mi primo de que le echemos ánimo, que le echemos ganas, porque es duro lo que estamos pasando.” La familia de Lesman lamenta la muerte de Lesman aqui en Bozeman, pero su madre en Honduras siente la pérdida de su hijo. “Se siente.. se siente feo.. un vacío que entra que no has de tener ni una idea el cipote que le ayudaba a ella, era su mano derecha,” dijo Suazo. Suazo recuerda la primera vez que Lesman llegó a trabajar en Big Sky. “Nosotros llegamos a trabajar a Big Sky, alegres porque nunca habíamos visto la nieve- se tiraron del bowl de nieve y se tiraron, hasta un cartera perdieron ese día- se rodaron el primerito dia que llegaron- alegres- ya no íbamos a esta en el calor ahora vamos a estar en lo helado,” digo Suazo. Suazo le agradece a la comunidad de Bozeman. “Bozeman me ayudado- Bozeman me ayudado en mucho,” dijo Suazo. La familia está recaudando fondos para mandar el cuerpo de Lesman para Honduras. Se estabilizó una cuenta de Zelle con el número 406-224-5747.

